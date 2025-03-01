Агкацев назвал лучшего форварда РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высоко оценил своего партнера Джона Кордобу.

– Ещe недавно длилась эпопея с возможным трансфером Джона Кордобы. Ты рад, что он остался?

– Конечно. Джон – один из лидеров «Краснодара». Лучший нападающий лиги. Все защитники, с кем я общаюсь, единогласно говорят, что против Кордобы тяжелее всего играть. У любого защитника в РПЛ спросите – они подтвердят.