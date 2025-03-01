Агкацев назвал лучшего форварда РПЛ

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высоко оценил своего партнера Джона Кордобу.
– Ещe недавно длилась эпопея с возможным трансфером Джона Кордобы. Ты рад, что он остался?
– Конечно. Джон – один из лидеров «Краснодара». Лучший нападающий лиги. Все защитники, с кем я общаюсь, единогласно говорят, что против Кордобы тяжелее всего играть. У любого защитника в РПЛ спросите – они подтвердят.
- Кордоба забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 14 матчах этого сезона РПЛ.
- Его рыночная цена – 14 миллионов евро.
- Летом подписать Кордобу хотели «Спартак» и «Зенит».
Источник: «Спорт-Экспресс»