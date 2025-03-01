«Зенит» поддел Кругового перед матчем с ЦСКА

Пресс-служба «Зенита» перед матчем 19-го тура РПЛ против ЦСКА дала краткую справку о сопернике.

«Первую часть сезона ЦСКА завершил на шестом месте, отставая от топ-3 на шесть очков. Главный тренер армейцев Марко Николич не скрывал разочарования результатами, говоря, что зимой команда постарается уйти от схемы с тремя центральными защитниками.

Так и случилось: все матчи на зимних сборах ЦСКА начинал с четырьмя игроками обороны. Главной жертвой новой схемы стал бывший защитник «Зенита» Данил Круговой, теперь конкурирующий с Мойзесом за место левого защитника и пока проигрывающий эту борьбу.

В центре поля Николич обратился к ромбу – эта расстановка принесла успех тренеру в «Локомотиве» весной 2021-го. Тогда «Локо» выиграл девять матчей из одиннадцати и добрался до бронзовых медалей», – написал «Зенит».