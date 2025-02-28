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Неутешительный прогноз Жиркова для «Спартака» на весну

Вчера, 23:24
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Бывший игрок сборной России Юрий Жирков не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

«Трансферы «Спартака»? Не знаю их новых футболистов и не знаю, что от них ждать.

Вообще от «Спартака» ничего такого не жду. Если у них было много трансферов, то и игроки будут больше сыгрываться. Думаю, их покупки ни к чему не приведут», – сказал Жирков.

  • «Спартак» потратил зимой на трансферы 30+ миллионов евро.
  • Команда отстает от 1-го места РПЛ на 2 очка.
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Жирков Юрий
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Комментарии (1)
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timon2401
1740775375
ну почему, плять, опять про Спартак, Зенит тож купил не дешевых ребят, ЦСКА вроде кого то купил, но нет, су.ка..надо обязательно про трансферы Спартака нагадить...
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