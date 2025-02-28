Неутешительный прогноз Жиркова для «Спартака» на весну

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков не верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне.

«Трансферы «Спартака»? Не знаю их новых футболистов и не знаю, что от них ждать.

Вообще от «Спартака» ничего такого не жду. Если у них было много трансферов, то и игроки будут больше сыгрываться. Думаю, их покупки ни к чему не приведут», – сказал Жирков.