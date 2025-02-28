Родригао обратился к болельщикам «Зенита»

Защитник Родригао попрощался с «Зенитом» после расторжения контракта с клубом.
«Болельщики «Зенита», спасибо вам огромное! За время, проведенное вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моем сердце.
Спасибо «Зениту» и Петербургу за все. Пока!» – сказал Родригао.
- Защитник выступал за петербуржцев с июля 2022 года. Он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
- В этом сезоне 29-летний Родригао провел за «Зенит» 9 матчей, забил 1 гол.
- Сегодня последний день работы трансферного окна в Бразилии.
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«