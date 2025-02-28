Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Родригао обратился к болельщикам «Зенита»

Сегодня, 21:10
1

Защитник Родригао попрощался с «Зенитом» после расторжения контракта с клубом.

«Болельщики «Зенита», спасибо вам огромное! За время, проведенное вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моем сердце.

Спасибо «Зениту» и Петербургу за все. Пока!» – сказал Родригао.

  • Защитник выступал за петербуржцев с июля 2022 года. Он стал двукратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка РФ.
  • В этом сезоне 29-летний Родригао провел за «Зенит» 9 матчей, забил 1 гол.
  • Сегодня последний день работы трансферного окна в Бразилии.

Еще по теме:
Два игрока «Зенита» попали в расширенный список сборной Бразилии на мартовские матчи
Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов 16
«Зенит» расстался с бразильским защитником 8
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб »Зенит«
Россия. Премьер-лига Зенит Родригао
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
прабабушка краба
1740773285
Спасибо за всё и удачи!
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест перед возобновлением РПЛ!
3
Два игрока «Зенита» попали в расширенный список сборной Бразилии на мартовские матчи
23:04
Свинов определил народную команду с точностью в миллион процентов
22:17
16
Фото«Барселона» продала нападающего за 25,5+5 млн евро
21:52
5
Галактионов оценил результат матча с махачкалинским «Динамо»
21:34
1
РПЛ. «Локомотив» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1)
20:57
20
«Зенит» расстался с бразильским защитником
20:21
8
Мостовой смоделировал дискуссию с Тедеско: «Я его укатаю»
20:15
3
Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей
20:06
7
Бабаев выразил сомнения в самоокупаемости трансферов «Зенита» и «Спартака»
19:33
18
Все новости
Все новости
Мостовой: «Я же не виноват, что меня прозвали Царем»
23:10
1
Волк – о матче с «Локомотивом»: «Очень холодно»
22:55
ВидеоВратарь «Динамо Мх» поаплодировал форварду «Локомотива» после гола
22:43
Ньямси может сменить «Локомотив» на Серию А
22:38
Тренер махачкалинского «Динамо» остался недоволен результатом матча с «Локомотивом»
21:43
Родригао обратился к болельщикам «Зенита»
21:10
1
РПЛ. «Локомотив» ушел от поражения в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1)
20:57
20
ВидеоОбзор матча «Динамо» Мх – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
20:55
«Зенит» расстался с бразильским защитником
20:21
8
Мостовой смоделировал дискуссию с Тедеско: «Я его укатаю»
20:15
3
Радимов сделал прогноз на топ-3 РПЛ: «Краснодар» останется без медалей
20:06
7
ФотоЗащитник «Локомотива» перешел в клуб из Беларуси
19:45
Бабаев выразил сомнения в самоокупаемости трансферов «Зенита» и «Спартака»
19:33
16
Мостовой объяснил, почему не готов тренировать во Второй лиге
19:18
5
Детали нового контракта Угальде со «Спартаком»
18:47
10
Помазун раскрыл подробности отстранения от ЦСКА
18:32
1
Бонгонда оценил уровень безопасности в России
18:19
1
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» Мх – «Локомотив»: 28 февраля
18:08
Видео«Хоккей, епт»: Баринов – о погоде на матче «Динамо Мх» – «Локо»
18:05
3
Мостовой заявил, что не скучал по РПЛ: «Спроси испанца про чемпионат России – он ответит, что даже не знает такого»
18:02
2
⚽ РПЛ возвращается! «Динамо Мх» – «Локо», «Зенит» – ЦСКА, «Спартак» – «Оренбург» и другие матчи тура
17:59
26
Матч «Динамо Мх» – «Локо» пройдет при ощущаемых -18
17:58
1
Раскрыт топ-клуб Европы, который следит за Файзуллаевым
17:55
ВидеоОтвет Дзюбы на обращение Овечкина
17:08
ВидеоБыстров выложил новые кадры из сугроба
16:55
7
Смелый прогноз Радимова на матч «Динамо Мх» – «Локомотив»
16:50
Кержаков ответил, готов ли возглавить «Ростов»
16:41
4
Агент Батракова – о возможном трансфере в «Сосьедад»: «Алексей достоин большего»
16:33
5
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 