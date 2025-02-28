Родригао обратился к болельщикам «Зенита»

Защитник Родригао попрощался с «Зенитом» после расторжения контракта с клубом.

«Болельщики «Зенита», спасибо вам огромное! За время, проведенное вместе. За вашу поддержку и любовь ко мне, они всегда будут в моем сердце.

Спасибо «Зениту» и Петербургу за все. Пока!» – сказал Родригао.