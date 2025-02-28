Мостовой объяснил, почему не готов тренировать во Второй лиге

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не готов рассматривать предложения о работе тренером из команд низших дивизионов.

«Я бы не смог работать в команде Второй лиги. Меня часто об этом спрашивают, я говорю: «Не, ребята, мне уже не 30 лет». Надо быть молодым тренером, как-то так начинать. Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге», – сказал Мостовой.