Мостовой объяснил, почему не готов тренировать во Второй лиге

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой признался, что не готов рассматривать предложения о работе тренером из команд низших дивизионов.
«Я бы не смог работать в команде Второй лиги. Меня часто об этом спрашивают, я говорю: «Не, ребята, мне уже не 30 лет». Надо быть молодым тренером, как-то так начинать. Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге», – сказал Мостовой.
- Ранее Мостовой прошел обучение в академии РФС на лицензию А-УЕФА + Б-УЕФА.
- 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
- Ранее он был номинальным главным тренером медиаклуба Fight Nights.
Источник: «РБ Спорт»