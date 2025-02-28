Помазун раскрыл подробности отстранения от ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Илья Помазун вспомнил, как Марко Николич осенью отстранил его от работы с командой.

Причиной стало интервью Ильи, где он допустил трансфер в «Спартак».

Зимой 28-летний Помазун подписал со «Спартаком» контракт до лета 2027 года.

По данным Transfermarkt, сумма его трансфера составила 1,2 миллиона евро.

– Николич аргументировал своe решение тем, что игроки ЦСКА вообще не могут высказываться в подобном ключе о «Спартаке».

– Ты пытался поспорить?

– Да. Я сказал, что для футболиста главное никогда не говорить «нет». Лучше сказать «может быть». А то сначала целуешь эмблему, говоришь, что никуда не перейдeшь, а потом переходишь – выглядит так себе. Это нечестно по отношению к фанатам. Тем более четыре последние года я отыграл в «Урале».

– Николич воспринял твои аргументы?

– Он меня очень внимательно выслушал, сказал, что всe понимает. Самое интересное: мы начали обсуждать, куда бы я мог перейти, какие варианты. И Марко сказал: «Слушай, а кажется, кроме «Спартака»-то, у тебя в России вариантов и нет» (смеeтся).

– У тебя осталась обида на ЦСКА?

– Нет. Тренер решил меня отстранить, я это решение принял. Понимал, что мне кровь из носу надо уходить. Хорошо, что всe сложилось. Когда всe стало очевидно, клубы договорились за пару дней, за что я благодарен. Кто знает, что было бы, если бы меня не отстранили. В какой-то степени Марко своим решением помог мне перейти в «Спартак».

– Каким образом?

– Если бы он меня не отстранил, вряд ли был бы возможен пересмотр контракта. Не факт, что трансфер в «Спартак» состоялся бы, если бы отстранения не было

У меня хорошие отношения с Марко, со всеми в ЦСКА поздороваюсь, пообщаюсь.