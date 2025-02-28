Бонгонда оценил уровень безопасности в России

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда дал понять, что чувствует себя в России комфортно.
– Многие легионеры стараются узнать что-то о России у знакомых, когда у них возникает вариант перехода в нашу лигу. Что бы ты рассказал об РПЛ, если тебя спросят?
– Я посоветую опираться только на собственное мнение. Не верить всему, что пишут и показывают в медиа.
Лично для меня Россия стала одним из самых безопасных мест из всех, что я видел в своей жизни. По крайней мере, мой опыт именно такой. И ничего плохого о России я точно не скажу.
- «Спартак» купил Бонгонда летом 2023 года у «Кадиса» за 7,5 миллиона евро.
- У 29-летнего Тео за «Спартак» 56 матчей, 13 голов, 4 ассиста.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Источник: официальный сайт «Спартака»