Бонгонда оценил уровень безопасности в России

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда дал понять, что чувствует себя в России комфортно.

– Многие легионеры стараются узнать что-то о России у знакомых, когда у них возникает вариант перехода в нашу лигу. Что бы ты рассказал об РПЛ, если тебя спросят?

– Я посоветую опираться только на собственное мнение. Не верить всему, что пишут и показывают в медиа.

Лично для меня Россия стала одним из самых безопасных мест из всех, что я видел в своей жизни. По крайней мере, мой опыт именно такой. И ничего плохого о России я точно не скажу.