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Бонгонда оценил уровень безопасности в России

Сегодня, 18:19

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда дал понять, что чувствует себя в России комфортно.

– Многие легионеры стараются узнать что-то о России у знакомых, когда у них возникает вариант перехода в нашу лигу. Что бы ты рассказал об РПЛ, если тебя спросят?

– Я посоветую опираться только на собственное мнение. Не верить всему, что пишут и показывают в медиа.

Лично для меня Россия стала одним из самых безопасных мест из всех, что я видел в своей жизни. По крайней мере, мой опыт именно такой. И ничего плохого о России я точно не скажу.

  • «Спартак» купил Бонгонда летом 2023 года у «Кадиса» за 7,5 миллиона евро.
  • У 29-летнего Тео за «Спартак» 56 матчей, 13 голов, 4 ассиста.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Бонгонда Тео
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