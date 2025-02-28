Лидер фанатского движения ЦСКА одобрил трансфер Помазуна в «Спартак»

Новичок «Спартака» Илья Помазун заявил, что болельщики ЦСКА на него не сердятся.

– Были ли те, кто остро воспринял переход из ЦСКА в «Спартак»?

– Наверняка были, но до меня ни одного гневного сообщения не долетело. Понимаю, что некоторые фанаты ЦСКА могли воспринять это болезненно.

Но я общался с лидером фанатского движения. Он меня поддержал, сказал, что не осуждает и что многие из активных фанатов меня поддерживают. Все понимают, что мне пора было уходить.