Мостовой высказался о возможном приглашении Вагнера Лава в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что бразильский форвард «Аваи» Вагнер Лав может стать скаутом ЦСКА.

«Приглашение Вагнера скаутом – хорошая и правильная инициатива от ЦСКА. Футболом должны заниматься профессионалы, которые отдали жизнь этому виду спорта.

Если хотите добиться результата, должны работать профессионалы. Вагнер – один из них. Это один из лучших нападающих в истории ЦСКА, а кто-то даже назовeт его самым лучшим. Так и должны работать», – сказал Мостовой.