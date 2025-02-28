Мостовой высказался о возможном приглашении Вагнера Лава в ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что бразильский форвард «Аваи» Вагнер Лав может стать скаутом ЦСКА.
«Приглашение Вагнера скаутом – хорошая и правильная инициатива от ЦСКА. Футболом должны заниматься профессионалы, которые отдали жизнь этому виду спорта.
Если хотите добиться результата, должны работать профессионалы. Вагнер – один из них. Это один из лучших нападающих в истории ЦСКА, а кто-то даже назовeт его самым лучшим. Так и должны работать», – сказал Мостовой.
- Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
- В этом году 40-летний бразилец провел за «Аваи» 9 игр, забил 2 гола.
- Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.
Источник: «Чемпионат»