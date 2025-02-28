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Мостовой высказался о возможном приглашении Вагнера Лава в ЦСКА

Сегодня, 15:16

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о том, что бразильский форвард «Аваи» Вагнер Лав может стать скаутом ЦСКА.

«Приглашение Вагнера скаутом – хорошая и правильная инициатива от ЦСКА. Футболом должны заниматься профессионалы, которые отдали жизнь этому виду спорта.

Если хотите добиться результата, должны работать профессионалы. Вагнер – один из них. Это один из лучших нападающих в истории ЦСКА, а кто-то даже назовeт его самым лучшим. Так и должны работать», – сказал Мостовой.

  • Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.
  • В этом году 40-летний бразилец провел за «Аваи» 9 игр, забил 2 гола.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 31 мая 2025 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аваи ЦСКА Вагнер Лав Мостовой Александр
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