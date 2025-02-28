У «Зенита» появится почтовая марка, посвященная 100-летию клуба

«Зенит» и Почта России 1 марта представят марку, посвященную столетию клуба. Это произойдет на «Газпром Арене» за два часа до начала матча с ЦСКА.

В 14:30 мск на втором этаже трибуны C начнет работу специальная стойка Почты России, где первые 1 000 гостей стадиона смогут получить новую марку, а также отправить уникальную открытку с ней в любую точку России.

Торжественная церемония гашения марки пройдет на поле «Газпром Арены» непосредственно перед началом встречи. В перерыве матча любой желающий сможет поставить оттиск специального штемпеля на ранее полученные открытки и марки.

Кроме того, штемпель для гашения юбилейной марки будет доступен 1 марта с 20:00 до 23:59 в отделении Почты России на Невском проспекте, 70.