Гинер прокомментировал будущее Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос, видит ли он в голкипере команды Игоре Акинфееве тренерские задатки.

«Игорь – взрослый парень, и он сам для себя решит, чем ему заниматься. Я никогда не вмешиваюсь в чужую судьбу. Если меня спрашивают, пытаюсь помочь, подсказать. Но человек должен сам выбирать свою судьбу, потому что иначе будет очень удобно сказать: «Он мне посоветовал, значит, он виноват», – сказал Гинер.