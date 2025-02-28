«Зенит» представил новую окраску клубного автобуса

«Зенит» приедет на матч 19-го тура РПЛ с ЦСКА на «Газпром Арене» на автобусе с обновленной ливреей.
«В ее образе есть все, что мило и дорого сердцу каждого болельщика «Зенита» и жителя Петербурга: классические сине-бело-голубые цвета; величественные каменные львы, олицетворяющие город, клуб и их неразрывное единство, а также юбилейный шеврон, посвященный столетию сине-бело-голубых», – говорится в сообщении на сайте клуба.
- Матч «Зенит» – ЦСКА 1 марта начнется в 16:30 мск.
- Официально петербургский клуб будет праздновать 100-летие 25 мая 2025 года.
Источник: официальный сайт «Зенита»