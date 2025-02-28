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«Зенит» представил новую окраску клубного автобуса

Сегодня, 08:08
1

«Зенит» приедет на матч 19-го тура РПЛ с ЦСКА на «Газпром Арене» на автобусе с обновленной ливреей.

«В ее образе есть все, что мило и дорого сердцу каждого болельщика «Зенита» и жителя Петербурга: классические сине-бело-голубые цвета; величественные каменные львы, олицетворяющие город, клуб и их неразрывное единство, а также юбилейный шеврон, посвященный столетию сине-бело-голубых», – говорится в сообщении на сайте клуба.

  • Матч «Зенит» – ЦСКА 1 марта начнется в 16:30 мск.
  • Официально петербургский клуб будет праздновать 100-летие 25 мая 2025 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
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VPERDIV SPARTAK
1740724624
Красота) чемпионский автобус
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