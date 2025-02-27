Гинер высказался о ситуации с Fan ID в России

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу системы Fan ID в России.

– Fan ID уже несколько лет работает в России. Фанаты сначала ушли со стадионов, сейчас начали возвращаться. Как оцените работу этой системы?

– Я не оцениваю законы или уставы Российской Федерации. Если есть закон, значит это закон – нравится он мне или не нравится.

– А первоначальную реакцию болельщиков понимаете?

– Еще раз: есть закон. Тогда зачем мне смотреть на чью-то реакцию? Кто-то недоволен, что нельзя насиловать, кто-то – что нельзя убивать. Вы тут меня тоже спросите о реакции этих людей?

– Это все-таки разные вещи.

– Почему? И то, и то – закон. А вы мне говорите, что это разные вещи.

– Конечно, разные.

– Какая разница, каким законом быть недовольным?

– То, про что говорите вы, это ужасно даже с точки зрения морали. Fan ID в эту категорию не входит, как по мне.

– Еще раз говорю: есть закон. Не надо его переворачивать. Хорошо, другой пример: кто-то недоволен, что нельзя переходить дорогу на красный свет. И вы задайте мне вопрос, почему они недовольны. Я вам отвечу, что это ПДД.