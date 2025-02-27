«Дочка» РЖД подала в суд на «Химки» за неоплату аренды вагонов

«Федеральная пассажирская компания» потребовала от «Химок» выплатить 651 000 рублей за неоплаченную аренду вагонов. Дочерняя компания РЖД подала иск на клуб в арбитражный суд.
В первой части сезона «Химки» арендовали несколько вагонов, чтобы приехать на матчи в Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж. Клуб внес за них предоплату, но так и не перевел оставшуюся сумму.
В «Химках» комментировать ситуацию отказались до конца судебного процесса.
- В этих матчах подмосковный клуб сыграл вничью с «Факелом» (1:1), потерпел поражения от «Краснодара» (0:4), и дважды от «Ростова» (оба раза 1:3 – в РПЛ и Кубке России).
- Инвестору «Химок» Туфану Садыгову в декабре была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие считает, что он заключал фиктивные кредитные договоры.
Источник: телеграм-канал Sport Baza