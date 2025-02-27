«Дочка» РЖД подала в суд на «Химки» за неоплату аренды вагонов

«Федеральная пассажирская компания» потребовала от «Химок» выплатить 651 000 рублей за неоплаченную аренду вагонов. Дочерняя компания РЖД подала иск на клуб в арбитражный суд.

В первой части сезона «Химки» арендовали несколько вагонов, чтобы приехать на матчи в Ростов-на-Дону, Краснодар и Воронеж. Клуб внес за них предоплату, но так и не перевел оставшуюся сумму.

В «Химках» комментировать ситуацию отказались до конца судебного процесса.