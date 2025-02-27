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Гинер высказался о численности болельщиков «Зенита»

27 февраля, 16:58
16

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал мнение о большом количестве болельщиков у «Зенита».

– У «Зенита» тоже много болельщиков.

– Много – это сколько?

– Практически весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Да и по России, говорят, что достаточно людей поддерживает «Зенит».

– Говорят, что кур доят.

– Хорошо, тогда другой пример – опросы ВЦИОМ, которые утверждают, что «Зенит» является самой популярной командой в России.

– Серьезно? Это в каком году?

– Не так давно.

– Был опрос ВЦИОМ: у ЦСКА со «Спартаком» в стране по 15-16%, у «Динамо» – 9%, а дальше все остальные. Но главное то, что говорят.

  • По словам Гинера, «дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков». Он назвал таким дерби игры «Спартака» и ЦСКА.
  • Сегодня «Зенит» объявил, что болельщиками команды являются около 19 миллионов человек. Таковы результаты исследования компании GfK среди россиян в возрасте от 14 до 65 лет. Исследование проводилось среди городского и сельского населения России в 2024 году методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 10 500 респондентов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Гинер Евгений
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Комментарии (16)
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1740667691
Я хоть и болею за ЦСКА,но реакция Гинера явно неадекватная реальной ситуации,думается.А "опрос ВЦИОМ"(ни год не назван,ни источник) Женька для внутреннего употребления заказывал,видимо.
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Красногвардейчик
1740670120
Молодец, Леннорыч)) Пусть Медведев прилюдно кур не доит, но помёт пусть ест)) В лужу сел с Саласаром, за базар нужно отвечать
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Desma
1740670683
Бестолковый журналюга у Гинера интервью брал. Прежде чем соваться с вопросами к Жене, надо аргументировать свои вопросы. Иметь какие-никакие результаты опросов в регионах, где культивируется футбол, а не домино.
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gor77
1740671107
И немного о статистике и журналистах.))))) Социология — наука точная. Сколько заплатишь, столько и получишь.))))))
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шахта Заполярная
1740671773
Есть болельщики, а есть флюгеры.
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партизан84
1740671792
С болот уже донисится вой собаки Баскервилей...
Ответить
Тинез Розоп
1740671891
Кунифрол ща с горя хер fakeidu откусит…
Ответить
nik55
1740671899
обосрал бо-жей по полной
Ответить
FWSPM
1740683955
Вот эти цифры больше похоже на правду.
Ответить
Борис34684
1740722588
У Гинера что спросишь то и получишь.
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