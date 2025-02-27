Гинер высказался о численности болельщиков «Зенита»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал мнение о большом количестве болельщиков у «Зенита».
– У «Зенита» тоже много болельщиков.
– Много – это сколько?
– Практически весь Санкт-Петербург и Ленинградская область. Да и по России, говорят, что достаточно людей поддерживает «Зенит».
– Говорят, что кур доят.
– Хорошо, тогда другой пример – опросы ВЦИОМ, которые утверждают, что «Зенит» является самой популярной командой в России.
– Серьезно? Это в каком году?
– Не так давно.
– Был опрос ВЦИОМ: у ЦСКА со «Спартаком» в стране по 15-16%, у «Динамо» – 9%, а дальше все остальные. Но главное то, что говорят.
- По словам Гинера, «дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков». Он назвал таким дерби игры «Спартака» и ЦСКА.
- Сегодня «Зенит» объявил, что болельщиками команды являются около 19 миллионов человек. Таковы результаты исследования компании GfK среди россиян в возрасте от 14 до 65 лет. Исследование проводилось среди городского и сельского населения России в 2024 году методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 10 500 респондентов.
Источник: Sport24