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Игрок ЦСКА рассказал о стычках с футболистами «Спартака»

Сегодня, 13:21

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о противостоянии со «Спартаком».

– У тебя особые взаимоотношения со «Спартаком»: снова дерби и снова ты был удален. В чем причина?

– Это особые матчи, горячие. Кровь кипит, на поле рубка. Разумеется, я не рад тому, что два раза за два сезона был удален в дерби, но первую красную карточку, как вы помните, мне показали несправедливо. Вообще, мы разбирали и обсуждали эти моменты. Можете быть уверены, в следующей встрече со «Спартаком» я не буду удален.

– А вообще такие матчи для тебя особенные – или же готовишься как обычно?

– Конечно, дерби не может быть обычным матчем! Как я уже сказал, тут и настрой особый, и подготовка, и действия на поле. Я всегда стараюсь выкладываться на сто процентов и всего себя отдать в игре. Но в дерби, наверное, получается даже чуть больше, чем сто процентов, ха-ха!

– В Бразилии и Португалии у тебя не было подобных противостояний. Насколько уже успел пропитаться духом матчей против «Спартака»?

– Знаете, когда я только приехал в ЦСКА, сразу же посмотрел несколько обзоров прошлых дерби. Отмечал, как играли Вагнер Лав, Жо, другие бразильцы, ранее выступавшие за красно-синих. И, разумеется, понял, что это один из главных матчей сезона для команды.

Лично я просто обожаю атмосферу дерби и всегда рад выходить на поле против «Спартака»! Нет никакого негатива лично к игрокам соперника – всегда ко всем отношусь с уважением. Но на поле я делаю свою работу, чтобы принести максимум пользы ЦСКА.

– То есть тем же Соболеву и Литвинову без проблем готов пожать руку при встрече?

– Разумеется. Никаких проблем. То, что происходит на поле, остается на поле. Я уже играл против Соболева после его перехода в «Зенит» – перед матчем мы пожали руки, поприветствовали друг друга. Но в самой игре, если мне нужно было «въехать» в него, я это делал без угрызений совести, ха-ха! На поле каждый бьется за свои цвета – там нет места сомнениям и раздумьям.

С Литвиновым мы увиделись на заседании КДК РФС. Я попросил прощения у него, он – у меня. Мы пожали руки и уладили все вопросы. Даже потом, оставшись вдвоем, мы смеялись над той ситуацией, что привела нас в это здание. Но на поле голова у всех горячая, случилось то, что случилось.

  • В этом сезоне 30-летний Роша провел за ЦСКА 19 матчей, отдал 3 передачи.
  • Бразилец выступает за московский клуб с сентября 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Соболев Александр Литвинов Руслан Роша Виллиан
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