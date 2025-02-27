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«Зенит» назвал число своих болельщиков

Сегодня, 13:04
7

«Зенит» объявил, что болельщиками команды являются около 19 миллионов человек. Таковы результаты исследования компании GfK среди россиян в возрасте от 14 до 65 лет. 19% из них являются болельщиками или симпатизируют «Зениту».

Исследование проводилось среди городского и сельского населения России в 2024 году методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 10 500 респондентов.

Сообщается, что петербургский клуб имеют самую большую аудиторию болельщиков среди жителей страны в возрасте от 25 до 44 лет, опережая в этой категории остальные российские клубы.

По данным исследования, «Зенит» – второй по популярности клуб после местного в Казани, Краснодаре, Самаре и Калининграде. По числу болельщиков в Москве сине-бело-голубые – в тройке самых популярных футбольных клубов.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге 96% жителей знают «Зенит», и это самый высокий показатель среди клубов РПЛ в родных городах.

Кроме того, 46% петербуржцев считают себя болельщиками «Зенита», этот уровень поддержки значительно превосходит показатели других клубов РПЛ в родных городах. Указано, что «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион РПЛ в текущем сезоне и самый посещаемый стадион Восточной Европы по итогам сезона-2023/24.

«В Петербурге один из самых высоких уровней вовлеченности детей в футбол – они чаще, чем в других городах, играют в футбол, посещают секции, смотрят трансляции по телевизору и онлайн, посещают стадион. Дети-болельщики чаще всего выбирают тот же футбольный клуб, что и родители. Среди болельщиков «Зенита» этот показатель один из самых высоких – 91%.

Кроме того, результаты исследования показывают, что около 56% россиян в возрасте от 14 до 65 лет интересуются футболом, а активными болельщиками считают себя 18,7% жителей страны. Наиболее высокий уровень интереса к футболу сосредоточен в крупных городах, особенно – в Петербурге и Москве, где доля обеих категорий болельщиков заметно выше, чем в среднем по стране», – сообщает официальный сайт «Зенита».

  • Отмчается, что данное исследование можно считать одним из крупнейших по данной тематике в России за последние годы, учитывая размер выборки и географию.
  • «Зенит» побеждал в чемпионате России последние 6 лет. В этом сезоне клуб официально будет праздновать свое 100-летие.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (7)
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fakeid
1740650824
до пожара в тарасятнике 3..2..1 гы-гы!
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fakeid
1740651008
ну где визги-то? что опрос куплен, например, что не может быть у зенита больше болельщиков, чем у "народной" команды и прочий тарасофский бред?) вот вам доказательство! опрос по всей стране проводили, а не в питере. визжите!
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fakeid
1740651059
По числу болельщиков в Москве сине-бело-голубые – в тройке самых популярных футбольных клубов вот это гы-гы)
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...короче
1740651460
...а вот это, действительно "Гыгыгы", "Ржу не могу" и "Я под столом" вместе взятые)...
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Айболид
1740651580
Грядёт бромантановая истерика )))))))))))))
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ilich55
1740651587
Спартак, ЦСКА, Зенит. Менты с проводницами отдыхают.
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АлексМак
1740651850
...вот и ответ, кто в 21 Веке народная команда.
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