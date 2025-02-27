«Зенит» назвал число своих болельщиков

«Зенит» объявил, что болельщиками команды являются около 19 миллионов человек. Таковы результаты исследования компании GfK среди россиян в возрасте от 14 до 65 лет. 19% из них являются болельщиками или симпатизируют «Зениту».

Исследование проводилось среди городского и сельского населения России в 2024 году методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 10 500 респондентов.

Сообщается, что петербургский клуб имеют самую большую аудиторию болельщиков среди жителей страны в возрасте от 25 до 44 лет, опережая в этой категории остальные российские клубы.

По данным исследования, «Зенит» – второй по популярности клуб после местного в Казани, Краснодаре, Самаре и Калининграде. По числу болельщиков в Москве сине-бело-голубые – в тройке самых популярных футбольных клубов.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге 96% жителей знают «Зенит», и это самый высокий показатель среди клубов РПЛ в родных городах.

Кроме того, 46% петербуржцев считают себя болельщиками «Зенита», этот уровень поддержки значительно превосходит показатели других клубов РПЛ в родных городах. Указано, что «Газпром Арена» – самый посещаемый стадион РПЛ в текущем сезоне и самый посещаемый стадион Восточной Европы по итогам сезона-2023/24.

«В Петербурге один из самых высоких уровней вовлеченности детей в футбол – они чаще, чем в других городах, играют в футбол, посещают секции, смотрят трансляции по телевизору и онлайн, посещают стадион. Дети-болельщики чаще всего выбирают тот же футбольный клуб, что и родители. Среди болельщиков «Зенита» этот показатель один из самых высоких – 91%.

Кроме того, результаты исследования показывают, что около 56% россиян в возрасте от 14 до 65 лет интересуются футболом, а активными болельщиками считают себя 18,7% жителей страны. Наиболее высокий уровень интереса к футболу сосредоточен в крупных городах, особенно – в Петербурге и Москве, где доля обеих категорий болельщиков заметно выше, чем в среднем по стране», – сообщает официальный сайт «Зенита».