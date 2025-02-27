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  • Гурцкая обозначил критерии успеха и провала «Спартака» в этом сезоне

Гурцкая обозначил критерии успеха и провала «Спартака» в этом сезоне

Сегодня, 12:21
4

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, какой результат «Спартака» будет считать успешным в сезоне-2024/25.

Второе место и финал Кубка – это будет достижение. Если этого не случится, это будет провалом. Третье место и невыход в финал Кубка – провал.

С потраченными на сезон 50 миллионами [евро] и имея такой ресурс финансовый не зайти в этом чемпионате в двойку будет провал.

– Кто за это будет отвечать?

– Для меня это только Малышев. Если он не скажет, что есть кто-то другой, не скажет, что ничего не решает.

Если бы Олег Александрович один раз сказал бы, что это вопрос не ко мне, а к СД «Лукойла», мы бы и не задавали эти вопросы.

Форма чистая, билеты проданы – это твоя отрасль. Тогда вопросы к СД. Но учитывая, что берет все на себя, будет отвечать он.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ с 37 очками в 18 турах.
  • Команда отстает от лидеров чемпионата всего на 2 балла.
  • Московский клуб зимой потратил на трансферы 29,9 млн евро, летом – 26,7 млн.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гурцкая Тимур
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Комментарии (4)
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FROLL007
1740648955
Для них на протяжении 20 лет зацепиться за пятёрку за праздник будет, при вбухивании ежегодно десятков миллионов на неликвид мазутных долларов.
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fakeid
1740649145
это какой-то позор!
Ответить
Иван Петров 1986
1740650280
Эти два неадеквата уже тут.fakeid и FROLL007
Ответить
andr2112
1740651137
Второе место и финал Кубка – это будет достижение. Если этого не случится, это будет провалом Чтобы провала не было - за помощью к уборщице, про которую вчера говорил Денисов)
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