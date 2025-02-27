Гурцкая обозначил критерии успеха и провала «Спартака» в этом сезоне

Футбольный агент Тимур Гурцкая ответил, какой результат «Спартака» будет считать успешным в сезоне-2024/25.

– Второе место и финал Кубка – это будет достижение. Если этого не случится, это будет провалом. Третье место и невыход в финал Кубка – провал.

С потраченными на сезон 50 миллионами [евро] и имея такой ресурс финансовый не зайти в этом чемпионате в двойку будет провал.

– Кто за это будет отвечать?

– Для меня это только Малышев. Если он не скажет, что есть кто-то другой, не скажет, что ничего не решает.

Если бы Олег Александрович один раз сказал бы, что это вопрос не ко мне, а к СД «Лукойла», мы бы и не задавали эти вопросы.

Форма чистая, билеты проданы – это твоя отрасль. Тогда вопросы к СД. Но учитывая, что берет все на себя, будет отвечать он.