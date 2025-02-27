«Краснодару» предрекли крах во второй части сезона: «Не выдержат и повалятся»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «Краснодар» не будет конкурентоспособным в весенней части сезона РПЛ.

«Краснодар» удивил меня отсутствием трансферов. Это плохо. Теперь они не выдержат до конца сезона и повалятся, посыплются.

Команда не сможет стабильно показывать хорошую игру. Короткая лавка – всегда плохо», – сказал Пономарев.