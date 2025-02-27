В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака»

63-летний Александр Шикунов снова попал в больницу.

Бывшего спортивного директора «Спартака» госпитализировали в Москве с одышкой, слабостью и кашлем до рвоты.

Его состояние оценивают как среднее. Бывший менеджер находится под присмотром врачей в стационаре и получает необходимое лечение.