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  • В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака»

В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака»

Сегодня, 10:10

63-летний Александр Шикунов снова попал в больницу.

Бывшего спортивного директора «Спартака» госпитализировали в Москве с одышкой, слабостью и кашлем до рвоты.

Его состояние оценивают как среднее. Бывший менеджер находится под присмотром врачей в стационаре и получает необходимое лечение.

  • Шикунов был техническим директором «Спартака» с 1998 по 2002 год, спортивным директором – с 2002-го по 2004-й.
  • Также он работал в «Ростове», «Химках», «Крыльях Советов».
  • В прошлом году Шикунов неоднократно попадал в больницу из-за проблем с лeгкими. Недавно перенeс трансплантацию костного мозга.

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига Спартак
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