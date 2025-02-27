В Москве госпитализировали бывшего спортивного директора «Спартака»

63-летний Александр Шикунов снова попал в больницу.
Бывшего спортивного директора «Спартака» госпитализировали в Москве с одышкой, слабостью и кашлем до рвоты.
Его состояние оценивают как среднее. Бывший менеджер находится под присмотром врачей в стационаре и получает необходимое лечение.
- Шикунов был техническим директором «Спартака» с 1998 по 2002 год, спортивным директором – с 2002-го по 2004-й.
- Также он работал в «Ростове», «Химках», «Крыльях Советов».
- В прошлом году Шикунов неоднократно попадал в больницу из-за проблем с лeгкими. Недавно перенeс трансплантацию костного мозга.
Источник: Mash