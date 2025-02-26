Агент: «Только один российский клуб мог позвонить в «Динамо» насчет Тюкавина»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об интересе к игроку со стороны других клубов.

– Тюкавин хочет забивать, бороться за победу в РПЛ и Кубке России, как нормальный амбициозный футболист.

Были ли запросы по нему зимой? Они и сейчас есть, постоянно звонят.

Когда в «Динамо» официально придeт бумага, тогда и будет разговор о личных условиях. Не хочу накидывать на вентилятор.

– Многие клубы РПЛ зимой искали нападающих. Обращались к вам по Тюкавину?

– Все клубы России понимают, что не смогут его подписать. Только «Зенит» мог позвонить в «Динамо» зимой, но они этого не сделали.

Аршавину сильно нравится Тюкавин, но это ничего не значит. Зимой из клубов РПЛ ничего не было.

– Не считаете, что Тюкавин уже созрел для Европы ментально? Часто у вас бывают разговоры на эту тему?

– Да, он созрел уже. С этим всe нормально. Я общался с друзьями и с серьeзными специалистами, тем же Игорем Корнеевым, все говорят одно – Тюкавин готов к Европе.