Черданцев объяснил, почему «Краснодар» никого не купил зимой

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отсутствии зимних трансферов у «Краснодара».

«Я общался с руководителями «Краснодара» в Абу‑Даби. Они четко сформулировали, что им нужен игрок в основной состав. У них нет позиции, которая жестко нуждается в усилении.

«Краснодар» как раз живет по заветам Переса и Анчелотти [в «Реале»]. Они играют одним составом и не жалуются.

Тем не менее, их хватает и на Кубок, и на разъезды, и клуб все равно идет наверху таблицы. Их главный козырь – стабильность состава», – заявил Черданцев.