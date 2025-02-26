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  • Черданцев объяснил, почему «Краснодар» никого не купил зимой

Черданцев объяснил, почему «Краснодар» никого не купил зимой

26 февраля 2025, 20:00
2

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отсутствии зимних трансферов у «Краснодара».

«Я общался с руководителями «Краснодара» в Абу‑Даби. Они четко сформулировали, что им нужен игрок в основной состав. У них нет позиции, которая жестко нуждается в усилении.

«Краснодар» как раз живет по заветам Переса и Анчелотти [в «Реале»]. Они играют одним составом и не жалуются.

Тем не менее, их хватает и на Кубок, и на разъезды, и клуб все равно идет наверху таблицы. Их главный козырь – стабильность состава», – заявил Черданцев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Черданцев Георгий
Комментарии (2)
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...короче
1740593829
...забыл добавить, "Я так думаю"(с). Собственно говоря, кого е**т, что ты там себе думаешь...
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FCSpartakM
1740596096
сравнивать постоянно топ состав реала с кем-то, эт кончено смешно.
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