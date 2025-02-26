Черданцев объяснил, почему «Краснодар» никого не купил зимой

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался об отсутствии зимних трансферов у «Краснодара».
«Я общался с руководителями «Краснодара» в Абу‑Даби. Они четко сформулировали, что им нужен игрок в основной состав. У них нет позиции, которая жестко нуждается в усилении.
«Краснодар» как раз живет по заветам Переса и Анчелотти [в «Реале»]. Они играют одним составом и не жалуются.
Тем не менее, их хватает и на Кубок, и на разъезды, и клуб все равно идет наверху таблицы. Их главный козырь – стабильность состава», – заявил Черданцев.
- «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.
- Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).
Источник: «Матч ТВ»