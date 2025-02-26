Спартаковец Денисов – о Соболеве: «Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопросы о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.

– Конкретика о переходе была у Соболева. Как вы сейчас смотрите на ситуацию с его трансфером?

– Тяжелый вопрос. Никак сильно мое отношение не поменялось. Это его решение.

– В СМИ писали, что он не ходил в «Спартаке» на завтраки, и многое другое. Как это влияло на вас?

– Очень много моментов, которые должны оставаться в команде. Нужно ему задавать вопросы, почему так произошло, и узнавать все остальные подробности. Я смотрел все от третьего лица.

– Есть похожий кейс – переход Волкова в «Зенит». Сергей после победы над «Краснодаром» в Суперкубке сказал, что ему было принципиально важно обыграть бывший клуб, хотя он в том матче даже не сыграл. Сперцян после матча сказал: «Я с ним не общаюсь. Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал».

– Я с Соболевым тоже не общаюсь.

– Какие эмоции вызвал у вас этот переход?

– Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел.