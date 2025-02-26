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  • Спартаковец Денисов – о Соболеве: «Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел»

Спартаковец Денисов – о Соболеве: «Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопросы о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.

– Конкретика о переходе была у Соболева. Как вы сейчас смотрите на ситуацию с его трансфером?

– Тяжелый вопрос. Никак сильно мое отношение не поменялось. Это его решение.

– В СМИ писали, что он не ходил в «Спартаке» на завтраки, и многое другое. Как это влияло на вас?

– Очень много моментов, которые должны оставаться в команде. Нужно ему задавать вопросы, почему так произошло, и узнавать все остальные подробности. Я смотрел все от третьего лица.

– Есть похожий кейс – переход Волкова в «Зенит». Сергей после победы над «Краснодаром» в Суперкубке сказал, что ему было принципиально важно обыграть бывший клуб, хотя он в том матче даже не сыграл. Сперцян после матча сказал: «Я с ним не общаюсь. Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал».

– Я с Соболевым тоже не общаюсь.

– Какие эмоции вызвал у вас этот переход?

– Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел.

  • В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
  • У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
  • Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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...короче
1740588170
...вот! Признаку от вас всех надо, прямо, клещами тянуть. Молодец, сказал под протокол. Свободен)...
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andrei-sarap-yandex
1740589130
кто такой СПЕРЦЯН ...продал родину и стал армянином....ему расуждать ...человек идёт туда где лучше в колективе.....а в СПАРТАКе не колектив а сборище дебилов кроме тренеров...игроки всех тренеров сливают...русские игроки так делают...ДОЛОЙ ЛИМИТ
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