Спартаковец Денисов – о Соболеве: «Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел»

Футболист «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопросы о бывшем одноклубнике Александре Соболеве.
– Конкретика о переходе была у Соболева. Как вы сейчас смотрите на ситуацию с его трансфером?
– Тяжелый вопрос. Никак сильно мое отношение не поменялось. Это его решение.
– В СМИ писали, что он не ходил в «Спартаке» на завтраки, и многое другое. Как это влияло на вас?
– Очень много моментов, которые должны оставаться в команде. Нужно ему задавать вопросы, почему так произошло, и узнавать все остальные подробности. Я смотрел все от третьего лица.
– Есть похожий кейс – переход Волкова в «Зенит». Сергей после победы над «Краснодаром» в Суперкубке сказал, что ему было принципиально важно обыграть бывший клуб, хотя он в том матче даже не сыграл. Сперцян после матча сказал: «Я с ним не общаюсь. Он некрасиво поступил к клубу, который его воспитал».
– Я с Соболевым тоже не общаюсь.
– Какие эмоции вызвал у вас этот переход?
– Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушел.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- У форварда нет голевых действий в 11 матчах РПЛ после перехода в петербургскую команду.
- Во всех турнирах в его активе 2 гола и 1 ассист в 16 играх.