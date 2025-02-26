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  • Бабаев рассказал об интересе «Спартака» к форварду ЦСКА: «За миллиард евро мы бы задумались, наверное»

Бабаев рассказал об интересе «Спартака» к форварду ЦСКА: «За миллиард евро мы бы задумались, наверное»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал желание «Спартака» выкупить Тамерлана Мусаева в январе.

Сообщалось, что за нападающего были готовы заплатить до 10 миллионов евро.

– Делал ли «Спартак» предложение в ЦСКА по Мусаеву?

– Интерес был, но достаточно быстро мы ответили, что не готовы обсуждать даже потенциально этот трансфер.

В отличие от ситуации со Зделаром мы понимаем, что пострадает спортивный результат – речь идет о российском футболисте, своем воспитаннике, который забил больше всех в первой половине части сезона.

Реакция уже будет другая, какие бы деньги ни предлагались.

– В СМИ была информация, что за 10 миллионов евро вы бы согласились продать Тамерлана в «Спартак».

– Это неправда.

– Иными словами, вы наложили вето на этот потенциальный трансфер?

– Вето – громко сказано. Просто посчитали, что это нецелесообразно.

– Ни за какие деньги?

– Если бы нам предложили миллиард евро, мы бы задумались, наверное. Я не готов сейчас говорить, что Мусаев не продается ни за какие деньги – не хочется быть голословным.

  • Мусаев – воспитанник ЦСКА.
  • Он забил 7 голов в 18 матчах этого сезона РПЛ.
  • Рыночная цена игрока – 3,5 млн евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (11)
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...короче
1740580565
...да вы за лям евро на пузе станцуете)...
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Gazelvagen877
1740581189
Да накуй он нужен? И за 10 Лимонов то дохера. Ему цена бутылка кумыса! А **** вы бы его за 1кг сахара в упаковку бы завернули и принесли сами
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alefreddy
1740582618
с дуба рухнул-миллиард
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R_a_i_n
1740583278
Миллиард писюнчиков не нужно?
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ivany4
1740583566
Бабаев решил напомнить что кроме Спартака и сбг существуют и другие.)) Наконец-то, долго спали.
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