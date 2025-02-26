Бабаев рассказал об интересе «Спартака» к форварду ЦСКА: «За миллиард евро мы бы задумались, наверное»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал желание «Спартака» выкупить Тамерлана Мусаева в январе.

Сообщалось, что за нападающего были готовы заплатить до 10 миллионов евро.

– Делал ли «Спартак» предложение в ЦСКА по Мусаеву?

– Интерес был, но достаточно быстро мы ответили, что не готовы обсуждать даже потенциально этот трансфер.

В отличие от ситуации со Зделаром мы понимаем, что пострадает спортивный результат – речь идет о российском футболисте, своем воспитаннике, который забил больше всех в первой половине части сезона.

Реакция уже будет другая, какие бы деньги ни предлагались.

– В СМИ была информация, что за 10 миллионов евро вы бы согласились продать Тамерлана в «Спартак».

– Это неправда.

– Иными словами, вы наложили вето на этот потенциальный трансфер?

– Вето – громко сказано. Просто посчитали, что это нецелесообразно.

– Ни за какие деньги?

– Если бы нам предложили миллиард евро, мы бы задумались, наверное. Я не готов сейчас говорить, что Мусаев не продается ни за какие деньги – не хочется быть голословным.