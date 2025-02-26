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  • Денисов привел доказательство того, что «Спартак» – народная команда

Денисов привел доказательство того, что «Спартак» – народная команда

Защитник «Спартака» Даниил Денисов считает, что соперники по-особому настраиваются на матчи против красно-белых.

– «Спартак» за последние годы ближе всего к чемпионству?

– Из года в года плюс-минус одни и те же разговоры: слова надоели, хочется доказывать на деле. Разговоры, что мы «тут ближе, а сейчас дальше»… Нужно выходить на поле и доказывать!

Я понимаю болельщиков, которые хотят выиграть трофей. Их, кстати, очень много было в Эмиратах, как и на любых матчах, независимо, где мы играем – дома или на выезде. Это добавляет веса «Спартаку». Самое главное, чтобы они в нас верили.

– Не кажется ли вам, что противостояние «Спартака» и «Зенита» становится более принципиальным, нежели против ЦСКА.

– Время идет, постепенно что-то меняется. В матчах и с ЦСКА, и с «Динамо» в любом случае есть накал.

– Кто для вас самый принципиальный соперник?

– Тяжело сказать. Чем больше матчей ты играешь за «Спартак», тем больше понимаешь, как сильно каждая команда хочет тебя обыграть. Каждый хочет выиграть или урвать одно очко со «Спартаком». На нас настраиваются по-другому – это не миф!

– В чем это проявляется?

– Игроки, которые приходят к нам из других команд, рассказывают, насколько по-другому относятся к матчу, когда играют против «Спартака».

Когда приезжаешь на выезд, во-первых, всегда ажиотаж – мы чувствуем себя как дома благодаря болельщикам, а во-вторых, каждый хочет обыграть нас: такой настрой от генерального директора до уборщицы – все хотят доказать, что они сильнее! Это доказательство того, что «Спартак» – народная команда.

  • «Спартак» занимает 3-е место в текущем сезоне в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Команда отстает от лидера на 2 балла.
  • Чемпионат России возобновится 28 февраля.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (4)
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andr2112
1740564448
Ну, если с уборщицей то да!)
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fakeid
1740564639
хорошо, что зенит сослал его в тарасятник в своё время. лучший показатель правильности данного решения - то, что здешние хряки сами называют его аутистом и бесятся, что он играет в основе, хаха!
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Номэд
1740564793
Бом.жня уже начала пуканчиками бомбить. У них то в гостевых матчах сидит кучка голопузых в голубом, которых от людей клетками ограждают.
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