Глушенков прокомментировал покупку собаки за 150 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о реакции на покупку им собаки породы мальтипу.

– Твоя точка зрения и твои слова вообще часто триггерят народ. Ты это специально?

– Ты про что?

– Ну, например, в том же интервью, где ты сказал про пиво, ты рассказал, что купил собаку за 150 тысяч?

– И?

– Уверен, что у большинства россиян зарплаты меньше 100 тысяч – футболист, рассказывающий про собаку за 150 тысяч явно будет их злить.

– Окей, но я-то тут причем? Я говорю, как есть. Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить?

Мне кажется, людей больше злит то, что преподносят через СМИ, а не то, как есть на самом деле. Если кого-то смущает, что кто-то купил собаку за 150 тысяч, почему не смущает, что такие собаки в принципе продаются за такую цену?

– Зачем рассказывать про собаку за 150 тысяч так открыто?

– Потому что меня спросили, я честный человек – ответил.