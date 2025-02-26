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  • Глушенков прокомментировал покупку собаки за 150 тысяч рублей

Глушенков прокомментировал покупку собаки за 150 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о реакции на покупку им собаки породы мальтипу.

– Твоя точка зрения и твои слова вообще часто триггерят народ. Ты это специально?

– Ты про что?

– Ну, например, в том же интервью, где ты сказал про пиво, ты рассказал, что купил собаку за 150 тысяч?

– И?

– Уверен, что у большинства россиян зарплаты меньше 100 тысяч – футболист, рассказывающий про собаку за 150 тысяч явно будет их злить.

– Окей, но я-то тут причем? Я говорю, как есть. Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить?

Мне кажется, людей больше злит то, что преподносят через СМИ, а не то, как есть на самом деле. Если кого-то смущает, что кто-то купил собаку за 150 тысяч, почему не смущает, что такие собаки в принципе продаются за такую цену?

– Зачем рассказывать про собаку за 150 тысяч так открыто?

– Потому что меня спросили, я честный человек – ответил.

  • В этом сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей, забил 10 голов, отдал 2 передачи.
  • Петербургский клуб приобрел форварда у «Локомотива» прошлым летом. Сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии (7)
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1740559896
"Честный "де?бил".
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fakeid
1740560539
по нынешним меркам это недорого, щас и по миллиону собак продают. одна моя знакомая разводит уродливых лысых кошек - и толкает их в японию. за сколько - не знаю, но не меньше нескольких тыс. $
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прабабушка краба
1740560581
"у большинства россиян зарплаты меньше 100 тысяч" и айфоны за 200)
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Борис34684
1740561436
Мне конечно похер кто, что и за сколько покупает, но судя по коментам парень не большого ума с завышенной самооценкой.
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ziborock
1740562193
Глушенков всегда был дурачком, не удивлюсь если ему дворнягу с питерской помойки впарили!
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Taps
1740563320
Вот твари, совсем зажрались ...
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