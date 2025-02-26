Глушенков прокомментировал покупку собаки за 150 тысяч рублей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о реакции на покупку им собаки породы мальтипу.
– Твоя точка зрения и твои слова вообще часто триггерят народ. Ты это специально?
– Ты про что?
– Ну, например, в том же интервью, где ты сказал про пиво, ты рассказал, что купил собаку за 150 тысяч?
– И?
– Уверен, что у большинства россиян зарплаты меньше 100 тысяч – футболист, рассказывающий про собаку за 150 тысяч явно будет их злить.
– Окей, но я-то тут причем? Я говорю, как есть. Почему у меня не может быть собаки, которую я могу себе позволить?
Мне кажется, людей больше злит то, что преподносят через СМИ, а не то, как есть на самом деле. Если кого-то смущает, что кто-то купил собаку за 150 тысяч, почему не смущает, что такие собаки в принципе продаются за такую цену?
– Зачем рассказывать про собаку за 150 тысяч так открыто?
– Потому что меня спросили, я честный человек – ответил.
- В этом сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей, забил 10 голов, отдал 2 передачи.
- Петербургский клуб приобрел форварда у «Локомотива» прошлым летом. Сумма трансфера составила 6,3 миллиона евро.