В ЦСКА отреагировали на спасение от европейских санкций благодаря Венгрии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость, что клуб мог попасть в санкционные списки Евросоюза.

Правительство Эстонии инициировало введение ограничений в отношении армейцев и «Ростова».

Это решение было заблокировано Венгрией.

ЦСКА уже находится под санкциями США.

«Мне ничего неизвестно, точно так же, как и вы, прочитал об этом в новостях, поэтому сложно комментировать.

Если это так, то мы, конечно, благодарны. Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», – сказал Бабаев.