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  • В ЦСКА отреагировали на спасение от европейских санкций благодаря Венгрии

В ЦСКА отреагировали на спасение от европейских санкций благодаря Венгрии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость, что клуб мог попасть в санкционные списки Евросоюза.

  • Правительство Эстонии инициировало введение ограничений в отношении армейцев и «Ростова».
  • Это решение было заблокировано Венгрией.
  • ЦСКА уже находится под санкциями США.

«Мне ничего неизвестно, точно так же, как и вы, прочитал об этом в новостях, поэтому сложно комментировать.

Если это так, то мы, конечно, благодарны. Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», – сказал Бабаев.

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Источник: ТАСС

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Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1740482853
Орбан знает что делает!
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Интерес
1740482878
Это как раз и есть политика-защита национальных интересов страной,не управляемой извне,а не ваши идеалистические бредни,на которых вы продолжаете настаивать.
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bset
1740483233
Достали эти санкции. Сидели, никого не трогали, тихо мирно себе развивались, а тут ни с того ни с сего как посыпались. Что ж такое случилось?
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fakeid
1740483600
теперь на днях смогут подписать вильягру свободным агентом
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