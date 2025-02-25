В ЦСКА отреагировали на спасение от европейских санкций благодаря Венгрии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал новость, что клуб мог попасть в санкционные списки Евросоюза.
- Правительство Эстонии инициировало введение ограничений в отношении армейцев и «Ростова».
- Это решение было заблокировано Венгрией.
- ЦСКА уже находится под санкциями США.
«Мне ничего неизвестно, точно так же, как и вы, прочитал об этом в новостях, поэтому сложно комментировать.
Если это так, то мы, конечно, благодарны. Многие говорят, что спорт вне политики, в кои-то веки увидели, надеюсь, что это достоверная информация, подтверждение этому тезису», – сказал Бабаев.