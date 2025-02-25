Мостовой сказал, что может лишить «Зенит» чемпионства

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 19-го тура РПЛ.

«Для меня «Зенит» – однозначный фаворит, ведь он играет дома. Тем более что «Краснодар» и «Спартак» тоже будут дома принимать своих соперников.

Сейчас начинается период, где очки терять нельзя. Любая потеря очков может лишить «Зенит» чемпионства», – сказал Мостовой.