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Мостовой сказал, что может лишить «Зенит» чемпионства

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 19-го тура РПЛ.

«Для меня «Зенит» – однозначный фаворит, ведь он играет дома. Тем более что «Краснодар» и «Спартак» тоже будут дома принимать своих соперников.

Сейчас начинается период, где очки терять нельзя. Любая потеря очков может лишить «Зенит» чемпионства», – сказал Мостовой.

  • В 19-м туре «Зенит» дома сыграет с ЦСКА, «Краснодар» – с «Крыльями Советов», «Спартак» – с «Оренбургом».
  • «Быки» лидируют в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Зенит» уступает им по результатам личной встречи, «Спартак» отстает на 2 балла.
  • Петербургский клуб выиграл последние 6 чемпионатов России.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (1)
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1740480300
Если все играют дома,то почему в этой связке "Зенит" имеет преимущество?А если просто имеет преимущество,то к чему умозаключение "тем более" про игру соперников? Ну выиграют все три команды,и все останутся при своих.Бред какой-то... Точно :кто ясно мыслит,тот ясно выражается.
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