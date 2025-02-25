Мостовой сказал, что может лишить «Зенит» чемпионства

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матчей 19-го тура РПЛ.
«Для меня «Зенит» – однозначный фаворит, ведь он играет дома. Тем более что «Краснодар» и «Спартак» тоже будут дома принимать своих соперников.
Сейчас начинается период, где очки терять нельзя. Любая потеря очков может лишить «Зенит» чемпионства», – сказал Мостовой.
- В 19-м туре «Зенит» дома сыграет с ЦСКА, «Краснодар» – с «Крыльями Советов», «Спартак» – с «Оренбургом».
- «Быки» лидируют в РПЛ с 39 очками после 18 туров. «Зенит» уступает им по результатам личной встречи, «Спартак» отстает на 2 балла.
- Петербургский клуб выиграл последние 6 чемпионатов России.