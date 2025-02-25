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Батраков раскрыл главную футбольную мечту

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о возможном переходе в европейский клуб в будущем.

– Тебя уже много раз спрашивали о трансфере в Европу. Но как ты бы в целом описал эту возможность?

– Мечта. Но у меня нет возраста, когда я бы хотел уехать. Если получится – хорошо. Я стараюсь об этом не думать, потому что такие мысли могут поглощать.

– Европа – главная мечта?

– Главная мечта – чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через пять. А в плане футбола – да. Но пока буду стараться просто ценить момент.

  • 19-летний Батраков дебютировал в «Локомотиве» в прошлом году.
  • Всего он провел за московский клуб 29 матчей, забил 12 голов, сделал 8 передач.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1740467849
Говорит красиво, но надо ещё сыграть красиво, хотя бы пару сезонов, чтобы соответствовать мечтам. ***
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Кривая да нелёгкая
1740469303
Про родителей и семью молодец сказал
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