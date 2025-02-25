Батраков раскрыл главную футбольную мечту

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о возможном переходе в европейский клуб в будущем.
– Тебя уже много раз спрашивали о трансфере в Европу. Но как ты бы в целом описал эту возможность?
– Мечта. Но у меня нет возраста, когда я бы хотел уехать. Если получится – хорошо. Я стараюсь об этом не думать, потому что такие мысли могут поглощать.
– Европа – главная мечта?
– Главная мечта – чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через пять. А в плане футбола – да. Но пока буду стараться просто ценить момент.
- 19-летний Батраков дебютировал в «Локомотиве» в прошлом году.
- Всего он провел за московский клуб 29 матчей, забил 12 голов, сделал 8 передач.