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Глушенков рассказал, почему пьет пиво после матчей

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков сказал, что может позволить выпить себе немного пива после матчей.

– Ребятам из СБГ ШОУ ты признался, что любишь пить пиво после матчей. Не пожалел, что рассказал об этом на публику?

– Не жалею ни об одном сказанном слове в принципе. А почему я должен жалеть?

– Эти слова взорвали интернет. Тебя даже депутаты захейтили.

– А что я такого сказал? Да, я могу себе позволить немного пива – пару баночек после матчей. Что в этом плохого? Все знают, что пиво – отличный изотоник и все его пьют. Я не сделал какого-то открытия.

– Это понятно. Но как будто бы спортсмен твоего уровня должен внимательней подбирать слова – ты же пример для многих молодых футбиков.

– Овечкин недавно на подкасте у Амирана тоже сказал, что любит пиво. Какие вопросы? Ни я, ни Овечкин не заставляем никого пить вместе с нами. Мы просто высказали свою точку зрения.

  • В этом сезоне 25-летний Глушенков провел за «Зенит» 14 матчей, забил 10 голов, отдал 2 передачи.
  • Петербургский клуб приобрел форварда у «Локомотива» прошлым летом за 6,3 миллиона евро.

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Источник: Sport24

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Комментарии (1)
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Max-Min-vkontakte
1740465773
если пьешь две банки пива - ты помощник Тель-Авива (старая поговорка, в оригинале "вино и пиво"))
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