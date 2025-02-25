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  • Червиченко: «Когда «Зенит» начинает играть в полную силу, «Спартак» даже не понимает, куда бежать»

Червиченко: «Когда «Зенит» начинает играть в полную силу, «Спартак» даже не понимает, куда бежать»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе красно-белых за чемпионский титул в нынешнем сезоне.

– Как вы думаете, может ли «Спартак» стать чемпионом?

– Если только «Зенит» и «Краснодар» начнут отмачивать такие номера, как в последних двух турах перед перерывом.

– Что может помешать «Спартаку» стать чемпионом? Только «Краснодар» и «Зенит», если обе команды будут играть хорошо?

– Я думаю, что «Спартак» точно слабее «Краснодара» и «Зенита». Они не сильнее «Локомотива». В принципе, наверное, не намного сильнее «Динамо».

Конечно, неизвестно, как сейчас все повернется после перерыва, но они не являются лидерами по игре. Финал Зимнего Кубка РПЛ показал это. Когда «Зенит» начинает играть в полную силу, «Спартак» даже не понимает, куда бежать.

– Может стать проблемой тот факт, что «Спартак» играет хорошо против сильных команд, а легко теряет очки с командами из второй части таблицы?

– Лидеры сделали то же самое. «Зенит» в двух последних матчах с аутсайдерами проиграл и «Краснодар» за два тура взял всего лишь одно очко. На это способны все. Иногда в таких матчах теряют и чемпионство, и лидерство, и всe, что угодно.

– Угальде провел сумасшедшую осень (15 голов в РПЛ). По силам ему продолжить забивать столько же после перерыва? Если и продолжит, то он станет первой скрипкой «Спартака» в борьбе за чемпионство?

– Это вообще просто случайность, как я думаю. Что он делал целый год до этого? Потом поперло. В одном матче четыре залетело. Но так бывает, когда у спортсмена звезды сходятся и всe влетает. Я думаю, что Угальде не закончит чемпионат, как лучший бомбардир и такого больше не покажет.

  • После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает 3-е место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» с 39 баллами. «Зенит» уступает «быкам» по дополнительным показателям.
  • В финальном матче Зимнего кубка РПЛ-2025 петербуржцы победили красно-белых со счетом 3:0.

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Источник: «Спорт день за днём»

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Комментарии (6)
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FROLL007
1740463937
Если даже Зенит играет в полноги, то хряков возят по взрослому. Что уж говорить о полной силе.
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nik55
1740464292
тупой червяк хорошо зализал бо-жам
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subbotaspartak
1740464443
...Конечно, неизвестно, как сейчас все повернется после перерыва,... оговорочку сделал...
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Дубина
1740465815
Потек прогазпромовский червь!
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Каратель помойников
1740466083
Червиченко: «Когда «Спартак» начинает играть в полную силу, червяк даже не понимает, куда пердеть»
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