Астролог дал расклад по чемпионской гонке в РПЛ

Астролог Борис Зак поделился прогнозом на борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков в 18 турах РПЛ. Они делят лидерство.

Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

«У «Краснодара» практически нет шансов выиграть ближайший чемпионат России по футболу.

«Спартак» и «Зенит» имеют равные шансы на победу. Обе команды в начале чемпионата покажут довольно вялую игру и смогут выровняться ближе к концу чемпионата. «Зенит» чуть раньше, «Спартак» – позже.

Существует также немалая вероятность, что в борьбу «Спартака» и «Зенита» вступит еще и третий игрок, но кто точно – пока сказать не могу», – заявил астролог.