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Астролог дал расклад по чемпионской гонке в РПЛ

Астролог Борис Зак поделился прогнозом на борьбу за чемпионство в российской Премьер-лиге.

«У «Краснодара» практически нет шансов выиграть ближайший чемпионат России по футболу.

«Спартак» и «Зенит» имеют равные шансы на победу. Обе команды в начале чемпионата покажут довольно вялую игру и смогут выровняться ближе к концу чемпионата. «Зенит» чуть раньше, «Спартак» – позже.

Существует также немалая вероятность, что в борьбу «Спартака» и «Зенита» вступит еще и третий игрок, но кто точно – пока сказать не могу», – заявил астролог.

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Источник: Sport24

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24.02.2025 23:23
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Комментарии (2)
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fakeid
1740429493
заремба отошла от своих астрологических дел, но свято место пусто не бывает, замена подоспела)
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fakeid
1740429831
кстати, этих лженаучных гомосеков хотят запретить вообще. хоть какая-то польза от милонова, который в госдуме начал крестовый поход против них, а там и другие подхватили. надеюсь, они не станут ограничиваться лишь запретом на рекламу - а сразу приравняют к экстремистам.
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