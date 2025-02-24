Батраков рассказал, что подарил родителям после повышения зарплаты

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сообщил о повышении зарплаты.

– Зарплата выросла, денег больше стало. Теперь могу купить что-то, чего раньше не покупал. Причeм то, что особо и не нужно. Например, если в магазине понравилась какая-то вещь, то покупаю еe, а домой прихожу и думаю: а надо ли было покупать?

– Кроссовки?

– К кроссовкам я более трепетно отношусь. К одежде – легко.

– Большие деньги сгубили многих талантливых игроков в России. Ты этого не боишься?

– Спасибо моим близким, которые, уверен, мне помогут, если начнeтся что-то похожее. Родители постоянно говорят, чтобы я оставался собой.

– Когда зарплата стала больше, купил что-то родителям?

– У меня была мечта свозить их на Мальдивы. Пару недель назад они как раз оттуда вернулись. Сказали, что поездка была потрясающей.