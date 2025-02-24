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«Зенит» ослаб»: Геркус – о зимних трансферах петербуржцев

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил зимние трансферы «Зенита».

– В конце трансферного окна «Зенит» подписал Сашу Зделара.

– Это явно план Б. Видимо, что-то не сложилось с другим футболистом.

– Как оцените работу «Зенита» зимой?

– Приобретение Луиса Энрике не кажется заменой тем, кто уже ушел, а также покинет команду летом. Честно говоря, «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Будучи многократным чемпионом подряд, очень непросто оставаться в этом состоянии. Эту династию не сохранить, она так или иначе будет меняться. А поменять чемпионскую команду на такую же успешную – задача очень сложная.

  • «Зенит» потратил на игроков зимой более 33 миллионов евро.
  • Команда делит лидерство РПЛ с «Краснодаром».
  • 1 марта «Зенит» в 19-м туре примет ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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FCSpartakM
1740421010
Пока никто не увидел за что зенит заплатил 35 рублей. Пока выглядит как грамотный спихон игрока, чтобы поправить свои финансы. Тут еще и инфа прошла, что за Вендела Ботафого летом даст только 13 мультов.
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