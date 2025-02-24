«Зенит» ослаб»: Геркус – о зимних трансферах петербуржцев

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил зимние трансферы «Зенита».

– В конце трансферного окна «Зенит» подписал Сашу Зделара.

– Это явно план Б. Видимо, что-то не сложилось с другим футболистом.

– Как оцените работу «Зенита» зимой?

– Приобретение Луиса Энрике не кажется заменой тем, кто уже ушел, а также покинет команду летом. Честно говоря, «Зенит» выглядит не усилившимся, а ослабевшим. Будучи многократным чемпионом подряд, очень непросто оставаться в этом состоянии. Эту династию не сохранить, она так или иначе будет меняться. А поменять чемпионскую команду на такую же успешную – задача очень сложная.