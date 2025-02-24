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Мостовой похвалил Захаряна

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол Арсена Захаряна в ворота «Леганеса» (3:0).

  • Захарян впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе «Сосьедада».
  • После первого тайма с «Леганесом» россиянин был заменен.
  • Захарян был травмирован с лета по январь.

«Поздравляю Арсена Захаряна с дебютным голом за «Реал Сосьедад» в Ла Лиге. Я всегда поддерживал Арсена. Просто проблема была в том, что у него были травмы. Но ему всегда доверяли и выпускали, если не в стартовом составе, то на замену.

Поэтому видно, что в «Реале Сосьедад» доверяют Захаряну. Парню 21 год всего лишь. Главное оправиться от всех повреждений и все будет хорошо! А сейчас молодец, что вышел в основе, забил! В предыдущем матче голевую передачу отдал. Так что не надо нервничать.

Не забывайте, что Захарян играет в сильнейшем чемпионате Европы, в очень сильной команде. Он столкнулся с серьезной конкуренцией, которые многие не выдерживают. Но у Арсена все впереди! Он молодец!» – сказал Мостовой.

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Источник: «РБ Спорт»

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