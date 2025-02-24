Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

Батраков рассказал о детстве: «Уроки делал в электричке»

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков вспомнил, как совмещал футбол и школу.

– Ещe про детство. Твои родители ярко рассказывали, как ездили с тобой на электричке на тренировки по полтора часа из Орехово-Зуево. Как ты это запомнил?

– Весь этот период пролетел очень быстро. А так – какие-то тренировки мне приходилось пропускать из-за школы, а иногда наоборот – вообще в школе не появлялся. Чаще всего мы с мамой сразу после уроков забегали домой, быстро обедали, прыгали в электричку, ехали почти два часа до Москвы, там ещe 30-40 минут на метро. И всe это ради полуторачасовой тренировки, чтобы потом в том же порядке поехать домой.

Уроки зачастую делал прямо в электричке. Это было интересно, но сложно. В электричках даже бывало страшно.

– Почему?

– На обратном пути мы чаще всего попадали на «рабочие» электрички, на которых люди ехали из Москвы с работы домой. И толпа была огромная, меня просто потоком заносило в вагон. Боялся, что меня раздавят. А один раз мы опаздывали на электричку, бежали в метро, и у меня сапог застрял между вагоном и платформой. Почти ушел без сапога – мама вовремя вытащила.

  • В этом сезоне Батраков провел 23 матча, забил 11 голов и сделал 8 передач.
  • Его нынешний контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2027 года.
  • Идет работа над улучшением контракта.

Новости по теме
Экс-президент «Локомотива» высказался о будущем Батракова в клубе
Батраков активно отдохнул в ОАЭ со своей девушкой, которая старше его на 10 лет 22
Агент Батракова рассказал, когда игрок станет рассматривать предложения из Европы 7
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 18:42
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 