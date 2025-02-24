Батраков рассказал о детстве: «Уроки делал в электричке»

Футболист «Локомотива» Алексей Батраков вспомнил, как совмещал футбол и школу.

– Ещe про детство. Твои родители ярко рассказывали, как ездили с тобой на электричке на тренировки по полтора часа из Орехово-Зуево. Как ты это запомнил?

– Весь этот период пролетел очень быстро. А так – какие-то тренировки мне приходилось пропускать из-за школы, а иногда наоборот – вообще в школе не появлялся. Чаще всего мы с мамой сразу после уроков забегали домой, быстро обедали, прыгали в электричку, ехали почти два часа до Москвы, там ещe 30-40 минут на метро. И всe это ради полуторачасовой тренировки, чтобы потом в том же порядке поехать домой.

Уроки зачастую делал прямо в электричке. Это было интересно, но сложно. В электричках даже бывало страшно.

– Почему?

– На обратном пути мы чаще всего попадали на «рабочие» электрички, на которых люди ехали из Москвы с работы домой. И толпа была огромная, меня просто потоком заносило в вагон. Боялся, что меня раздавят. А один раз мы опаздывали на электричку, бежали в метро, и у меня сапог застрял между вагоном и платформой. Почти ушел без сапога – мама вовремя вытащила.