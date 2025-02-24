Реакция Мостового на первый гол Захаряна в сезоне

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал гол Арсена Захаряна в ворота «Леганеса» (3:0).

Захарян впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе «Сосьедада».

После первого тайма с «Леганесом» россиянин был заменен.

Захарян был травмирован с лета по январь.

«Арсен получил лучшую оценку в команде за матч, это показатель. Было очевидно, что парень будет получать игровую практику, выходить и доказывать. Вот, дали ему шанс – он им воспользовался. Молодец!

Ходят же разговоры, что нужно уходить в аренду, мол, не рассчитывают на игрока. Смешно даже! Одно дело, если бы его на замену даже не выпускали, а он стабильно получает игровые минуты. Надо оставаться в клубе и трудиться дальше. Не только у Захаряна ведь такие моменты: то травмы, то конкуренция, то спады. Он защищает цвета отличной команды, хороший контракт, сильнейшая лига Европы. Тут невозможно быть недовольным. Я вижу очень хорошие перспективы для развития. Парнишке всего 21 год, всe впереди у него», – сказал Мостовой.