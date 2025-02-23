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Пономарев назвал сильнейшего российского защитника

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев определил сильнейшего российского защитника.

«Кто лучший отечественный защитник в РПЛ? Очень сложный вопрос, если честно. Я так сразу и не скажу. Нет хороших исполнителей. Почему? Потому что нет качественных форвардов, особенно фланговых. Нет давления на защиту – нет и развития среди защитников. Раньше нам свистели, когда мы отдавали мяч назад вратарю. А сейчас это называется выходом из обороны.

Ну давайте назову Игоря Дивеева лучшим отечественным защитником, но это с большой натяжкой. Общий уровень слабый у наших российских защитников, это важно отметить», – сказал Пономарев.

  • Дивеев стоит 8 миллионов евро.
  • Игрок – воспитанник «Уфы».
  • На счету Дивеева 15 матчей за сборную России, гол.

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Источник: «РБ Спорт»

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23.02.2025 22:13
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Комментарии (2)
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1740338261
Как охарактеризовал изложенный стиль игры Сашка Бубнов-"поперечно-задовый футбол".
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R!Go
1740338749
Если бы все 16 клубов рпл включали на постоянной основе одного ЦЗ на каждый матч, возможно был бы выбор для сборной...не верю я, что у целой нации один сильный защитник, и то с натяжкой
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