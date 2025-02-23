Пономарев назвал сильнейшего российского защитника

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев определил сильнейшего российского защитника.

«Кто лучший отечественный защитник в РПЛ? Очень сложный вопрос, если честно. Я так сразу и не скажу. Нет хороших исполнителей. Почему? Потому что нет качественных форвардов, особенно фланговых. Нет давления на защиту – нет и развития среди защитников. Раньше нам свистели, когда мы отдавали мяч назад вратарю. А сейчас это называется выходом из обороны.

Ну давайте назову Игоря Дивеева лучшим отечественным защитником, но это с большой натяжкой. Общий уровень слабый у наших российских защитников, это важно отметить», – сказал Пономарев.