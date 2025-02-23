Защитник ЦСКА перешел в «Спартак» из Тамбова

Защитник ЦСКА Александр Демин перешел в тамбовский «Спартак» на правах аренды.
По данным Transfermarkt, срок аренды рассчитан до конца года.
- Демин тренировался в Тамбовской академии футбола с 2017 по 2021 годы, а затем перебрался в академию ЦСКА.
- В прошлом сезоне он стал чемпионом Молодежной футбольной лиги в составе столичного клуба.
- В 2024-м в составе ЦСКА U-19 он провел 17 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу
- Демин играл за основной состав красно-синих в предсезонных матчах в прошлом году.
- «Спартак Т» выступает в дивизионе Б Второй лиги.