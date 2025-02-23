Белоус объяснил, почему «Зенит» лучше всех провeл зимнее трансферное окно

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.

«Зенит» лучше всех провeл зимнее трансферное окно. Ведь важно не только кого-то взять, но и отдать, особенно тех, кто потерял мотивацию, исчерпал себя в команде.

Ушeл Клаудиньо – это напрашивалось. Вендел остался до лета, что очень хорошо. Думаю, он блестяще проведeт остаток чемпионата. Приобрели Луиса Энрике и Мимовича – это очень сильные по уровню футболисты. «Зенит» усилился наиболее качественно.

Посмотрим, как заиграют покупки «Спартака». Пока про них ничего нельзя сказать по контрольным матчам на сборах. У «Зенита» мы видели, как забивал Энрике, но спартаковские новички ничем себя не проявили.

«Краснодар» вообще не усилился по каким-то причинам, хотя команда борется за медали. То же самое можно сказать про «Динамо», что особого усиления нет. Да, приобрели Глебова и парагвайца Касереса, но я не сказал бы, что Глебов будет определяющим игроком, хоть это и футболист сборной России», – сказал Белоус.