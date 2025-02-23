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  • Белоус объяснил, почему «Зенит» лучше всех провeл зимнее трансферное окно

Белоус объяснил, почему «Зенит» лучше всех провeл зимнее трансферное окно

Бывший топ-менеджер «Локомотива», «Ростова» и «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клубов РПЛ.

«Зенит» лучше всех провeл зимнее трансферное окно. Ведь важно не только кого-то взять, но и отдать, особенно тех, кто потерял мотивацию, исчерпал себя в команде.

Ушeл Клаудиньо – это напрашивалось. Вендел остался до лета, что очень хорошо. Думаю, он блестяще проведeт остаток чемпионата. Приобрели Луиса Энрике и Мимовича – это очень сильные по уровню футболисты. «Зенит» усилился наиболее качественно.

Посмотрим, как заиграют покупки «Спартака». Пока про них ничего нельзя сказать по контрольным матчам на сборах. У «Зенита» мы видели, как забивал Энрике, но спартаковские новички ничем себя не проявили.

«Краснодар» вообще не усилился по каким-то причинам, хотя команда борется за медали. То же самое можно сказать про «Динамо», что особого усиления нет. Да, приобрели Глебова и парагвайца Касереса, но я не сказал бы, что Глебов будет определяющим игроком, хоть это и футболист сборной России», – сказал Белоус.

  • Чемпионат России возобновится 28 февраля.
  • После 18 туров лидирует «Краснодар» (39 очков). Далее расположились «Зенит» (39), «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35) и ЦСКА (31).

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Источник: Legalbet

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Комментарии (3)
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fakeid
1740329700
краснодар не усилился, потому что глянул на гонку вооружений конкурентов и понял, что не потянет. ну и смысл тратить тридцатку, если всё равно проиграешь. сэкономили деньги на летние трансферы. разумно.
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FCSpartakM
1740332316
Мне интересны все эти люди, которые дали характеристику уже всем трансферам. Я практически уверен, что Белоус не видел ни одной игры того же Мимовича.
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Красногвардейчик
1740334103
Главная победа...это Зделар)))
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