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  • Червиченко назвал условие, при котором «Спартак» может «выскочить» на первое место

Червиченко назвал условие, при котором «Спартак» может «выскочить» на первое место

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах красно-белых в борьбе за победу в чемпионате России.

«Спартак» может случайно выскочить на первое место, если «Зенит» и «Краснодар» начнут чудить, как в конце прошлого года. Других вариантов вообще нет, как красно‑белые навяжут борьбу.

Команда не готова биться за первое место, но при этом является очень везучей, фартовой. Это как в сезоне‑2016/17, когда «Спартак» стал чемпионом и все лидеры провалились. Глушаков по «девяткам» попадал, хотя до этого не было ни одного стопроцентного попадания», – сказал Червиченко.

  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Лидирует «Краснодар», а «Зенит» идет на втором месте. У обеих команд по 39 очков.
  • Чемпионат России возобновится 28 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии (7)
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...короче
1740322072
...Бомбер, а можно, каждый высер Червя сопровождать фотографией его лица, крупным планом, что бы не выходя, была возможность харкнуть в эту рожу?...
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andr45
1740322720
СКАЛА О ЧЕРВИЧЕНКО «Когда я работал в «Спартаке», президентом клуба был господин Червиченко, который мало что понимал в футболе».
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andr45
1740322989
ЧЕРВИЧЕНКО О СТАНКОВИЧЕ «Станкович — это какая-то большая ошибка» ОБ ЭШУОРТЕ «С другой стороны, кого еще может пригласить эта старая бригада агентов, которая уже была в «Спартаке» и притащила туда Карреру? Им нужен подобного рода персонаж, чтобы заниматься тем же, чем они занимались до этого» ОБ АМАРАЛЕ «Впечатлений от работы Томаша вообще никаких нет. Главная задача – не создание команды, а освоение бюджета.» О КАХИГАО «Кахигао приехал в «Спартак» грабить. Он ничем не отличается от Амарала»
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andr45
1740323196
ЧЕРВИЧЕНКО ОБ УГАЛЬДЕ «Не понимаю, зачем кого‑то проспонсировали трансфером Угальде. Его не видно на поле. Это деньги на ветер» О БАРКО «Он больше носится с мячом и занимается самолюбоавнием.» О МАРКИНЬОСЕ «Бегает у них этот Маркиньос – полтора метра ростом, Угальде – и это нападение команды. Сейчас предстоит дерби с ЦСКА. Видели, какие кони там играют, ростом под два метра? Эти двое от них будут отлетать, словно кегли от бильярдного шара.» О ГАРСИЯ «Всего лишь 182 рост…Посторонний пассажир. 20-ка в полном объеме выброшена в пропасть»
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Спартачище
1740323594
Мезркая жаба исходит на ховно Значит все делаем правильно
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Diminio
1740323650
Выскочить это ****(уйти) а вскочить это другое))
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