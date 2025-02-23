Червиченко назвал условие, при котором «Спартак» может «выскочить» на первое место

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах красно-белых в борьбе за победу в чемпионате России.
«Спартак» может случайно выскочить на первое место, если «Зенит» и «Краснодар» начнут чудить, как в конце прошлого года. Других вариантов вообще нет, как красно‑белые навяжут борьбу.
Команда не готова биться за первое место, но при этом является очень везучей, фартовой. Это как в сезоне‑2016/17, когда «Спартак» стал чемпионом и все лидеры провалились. Глушаков по «девяткам» попадал, хотя до этого не было ни одного стопроцентного попадания», – сказал Червиченко.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Лидирует «Краснодар», а «Зенит» идет на втором месте. У обеих команд по 39 очков.
- Чемпионат России возобновится 28 февраля.