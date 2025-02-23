Мостовой назвал условие для участия «Краснодара» в борьбе за титул

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о шансах «Краснодара» на первое место в РПЛ.

«Конечно, «Краснодар» не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов. Они поборются за чемпионство, тем более что сейчас идут первыми.

У них состав позволяет бороться за трофей в любом случае, только если не будет несколько травм подряд. Явного фаворита вообще пока нет, все станет ясно после первых пяти туров, наверное», – сказал Мостовой.