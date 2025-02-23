Агент Барбоза оценил составы «Зенита» и «Спартака» для возвращения в еврокубки

Португальский агент Паулу Барбоза считает «Зенит» наиболее подготовленным к возвращению в еврокубки российским клубом.

– Какая команда из РПЛ больше всех готова к возвращению в еврокубки?

– «Зенит». Их состав позволит им хорошо выступить в еврокубках уже сейчас. Сейчас новые игроки адаптируются в команде, летом придут еще новые игроки, будет полностью готовая к еврокубкам команда. Второй командой назвал бы «Спартак».

Трудно сказать, как «Зенит» и «Спартак» выступят в еврокубках, потому что мы не знаем, как, куда именно и когда вернут российские команды. Но думаю, это произойдет в скором времени.