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  • Агент Барбоза оценил составы «Зенита» и «Спартака» для возвращения в еврокубки

Агент Барбоза оценил составы «Зенита» и «Спартака» для возвращения в еврокубки

Португальский агент Паулу Барбоза считает «Зенит» наиболее подготовленным к возвращению в еврокубки российским клубом.

– Какая команда из РПЛ больше всех готова к возвращению в еврокубки?

– «Зенит». Их состав позволит им хорошо выступить в еврокубках уже сейчас. Сейчас новые игроки адаптируются в команде, летом придут еще новые игроки, будет полностью готовая к еврокубкам команда. Второй командой назвал бы «Спартак».

Трудно сказать, как «Зенит» и «Спартак» выступят в еврокубках, потому что мы не знаем, как, куда именно и когда вернут российские команды. Но думаю, это произойдет в скором времени.

  • Чемпионат России возобновится 28 февраля.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (3)
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Александр.Т.
1740313904
))))
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алдан2014
1740314249
Ещё один Нострадамус,пират Барбоза
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andr45
1740321181
Их [«Zenitе»] состав позволит им ХОРОШО выступить в еврокубках уже сейчас.Второй командой назвал бы «Спартак». ТРУДНО сказать, как «Зенит» и «Спартак» выступят в еврокубках» Ничего не понял( Воистину огороде бузина а в киеве дядька)
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