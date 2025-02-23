Полузащитник Саша Зделар присоединился к «Зениту» на сборе в Абу‑Даби и провел в составе петербуржцев первую тренировку.
Перед началом занятия серб прошел через традиционный приветственный тоннель. Игрок работал на тренировке без ограничений.
Также присоединился к «Зениту» 19-летний бразилец Педро, выступавший на молодежном чемпионате Южной Америки.
- Сумма трансфера Зделара в петербургский клуб из ЦСКА, по данным Transfermarkt, составила 1,3 миллиона евро без учета бонусов.
- 29-летний хавбек провел в этом сезоне 21 матч за московскую команду, отдал 1 голевую передачу.