Полузащитник Саша Зделар присоединился к «Зениту» на сборе в Абу‑Даби и провел в составе петербуржцев первую тренировку.

Перед началом занятия серб прошел через традиционный приветственный тоннель. Игрок работал на тренировке без ограничений.

Также присоединился к «Зениту» 19-летний бразилец Педро, выступавший на молодежном чемпионате Южной Америки.