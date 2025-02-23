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Педро прокомментировал возвращение в «Зенит»

Вингер «Зенита» Педро вернулся в расположение команды после победы на молодежном чемпионате Южной Америки в составе сборной Бразилии. Он сказал, что находится в достаточно хорошей физической форме.

– Педро, с возвращением! Поздравляем вас с победой на молодежном чемпионате Южной Америки. Скажите, насколько трудно это было для вас и что для вас значит победа на этом турнире?

– Было действительно непросто. В начале турнира пришлось пережить не самый простой период, но затем команда собралась, смогла переломить ход турнирной борьбы, и в последствии в финальном раунде мы не потерпели ни одного поражения.

Побеждали, сыграли один раз вничью и смогли доказать, что мы – сильнейшие. Это исполнение мечты – выйти на поле в футболке сборной. Так что внутри только благодарность и ощущение выполненной задачи.

– По вашим ощущениям, как турнир сказался на ваших физических кондициях и нужно ли вам много времени, чтобы полноценно восстановиться?

– Думаю, это был очень требовательный с точки зрения физических кондиций турнир, и борьба была очень тяжелой. Мне кажется, я в хорошей физической форме. Мне необходимы были пару выходных дней, я их получил, смог выспаться, немножко перевести дух и на сегодняшний момент оцениваю свою физическую форму как достаточно хорошую.

Сегодня я вернулся к занятиям с командой, буду продолжать входить в ритм.

– Успели ли вы познакомиться с новичками «Зенита»?

– Познакомился. С кем-то ближе, с кем-то – не так близко. Кого-то я видел на футбольном поле, а о ком-то нет вообще никакого представления. Впереди у нас много времени для того, чтобы познакомиться, и надеюсь, что все вместе мы проведем отличную вторую часть сезона.

– Мы активно следили за вашими успехами на молодежном чемпионате Южной Америки. Скажите, а поддерживали ли вы связь с кем-то из «Зенита»?

– Да, в основном с Нино и Венделом, но вообще все бразильцы постоянно были на связи, поддерживали, что-то писали после матчей и забитых мячей. Поздравляли, было очень приятно чувствовать их поддержку. И в социальных сетях клуба появлялись новости о том, как сыграла сборная Бразилии. Все это очень приятно. И вообще чувствовать поддержку на расстоянии – очень ценно.

Педро провел на молодежном чемпионате Южной Америке 9 матчей, забил 2 гола, отдал 6 передач.

В этом сезоне 19-летний футболист принял участие в 25 встречах «Зенита», отметился 3 забитыми мячами и 4 ассистами.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (7)
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1740304651
Теперь все Пе№дры в сборе.Можно продолжить турнир.
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fakeid
1740305303
сотни игроков на турнире - а кубок поднимет только один, капитан команды-победительницы. и это как раз педро. вот так хряки, вот такие вот дела-делишки. фото ниже. https://ibb.co/xKMFwBct
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serhio80
1740305500
Да ладно, одной педрой больше, одной меньше)
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FROLL007
1740307732
Капитан бразильской молодёжки вернулся к чемпионам, чтобы вновь стать чемпионом.
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...короче
1740310582
...официальный сайт "Зенита" не считает нужным, при письменном воспроизведении диалога репортёра и футболиста, обращение-"Вы" печатать с большой буквы? Или там несколько Педро?...
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