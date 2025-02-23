Ямаль выложил фото с окровавленной ногой: «Это не фол!»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после выездного матча 25-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (2:0) выложил в соцсети фотографию, на которой видно его окровавленную ногу. Так игрок наглядно продемонстрировал, что в одном из эпизодов игры на нем нарушили правила.

«Это не фол!» – пошутил футболист в подписи к фото.