Ямаль выложил фото с окровавленной ногой: «Это не фол!»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль после выездного матча 25-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» (2:0) выложил в соцсети фотографию, на которой видно его окровавленную ногу. Так игрок наглядно продемонстрировал, что в одном из эпизодов игры на нем нарушили правила.
«Это не фол!» – пошутил футболист в подписи к фото.
- На 59-й минуте игры полузащитники «Лас-Пальмаса» Дарио Эссуго и Алекс Муньос повалили Ямаля на газон, и один из футболистов наступил на Ямаля в подкате.
- Вингер «Барсы» пожаловался арбитру на нарушение правил соперниками, но судья не зафиксировал фол.