«Спартак» после 3-летней паузы начал продажу билетов на фанатскую трибуну В

«Спартак» открыл продажу билетов на ближайшие домашние матчи.

Купить билеты можно в том числе на фанатскую трибуну В, которая была закрыта в течение трех лет из-за фанатского бойкота.

«Как никогда нужна живая поддержка. Многие игроки нынешнего «Спартака», к сожалению, не знают, что такое заполненный до отказа стадион и сила фанатов, которые гонят команду вперед.

Так давайте вместе это исправим. Нам действительно важен каждый!» – пояснил решение «Спартак» в рассылке.