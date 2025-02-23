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  • «Спартак» после 3-летней паузы начал продажу билетов на фанатскую трибуну В

«Спартак» после 3-летней паузы начал продажу билетов на фанатскую трибуну В

«Спартак» открыл продажу билетов на ближайшие домашние матчи.

Купить билеты можно в том числе на фанатскую трибуну В, которая была закрыта в течение трех лет из-за фанатского бойкота.

«Как никогда нужна живая поддержка. Многие игроки нынешнего «Спартака», к сожалению, не знают, что такое заполненный до отказа стадион и сила фанатов, которые гонят команду вперед.

Так давайте вместе это исправим. Нам действительно важен каждый!» – пояснил решение «Спартак» в рассылке.

  • В отдельных источниках появилась информация, что ультрас «Спартака», включая «Фратрию», вскоре объявят о прекращении бойкота, вызванного Fan ID.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (7)
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алдан2014
1740292652
Давно пора,даёшь стадионы битком!
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TIMOTHY
1740295101
Сдались бойкотеры)
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BRO_football
1740296155
Что ж ты фраер сдал назад?
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FanatSerj
1740296901
Сдулись, вот это кстати хуже чем если бы сразу не выезживались и не петушились, а то "я не такая, я не такая, а потом за обе щёки уминает"
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Кривая да нелёгкая
1740296927
Свинотам сказали ну ка быстро на трибуны)) они же секта что скажут то и делают, мозгов то нет ))
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Борис34684
1740297264
Фратрия приняла капитуляцию, а в Питере давно положили на фанатов, там Миллер своих придумал, кафешку.
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ScarlettOgusania
1740297440
давно нужно было это сделать, заполненные трибуны дают больше эмоций самим игрокам хозяев поля... итак всем понятно, что фанайди никто отменять не собирается, если только не ужесточат требования посещения стадионов и спортивных арен...
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