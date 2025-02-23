«Спартак» после 3-летней паузы начал продажу билетов на фанатскую трибуну В

«Спартак» открыл продажу билетов на ближайшие домашние матчи.
Купить билеты можно в том числе на фанатскую трибуну В, которая была закрыта в течение трех лет из-за фанатского бойкота.
«Как никогда нужна живая поддержка. Многие игроки нынешнего «Спартака», к сожалению, не знают, что такое заполненный до отказа стадион и сила фанатов, которые гонят команду вперед.
Так давайте вместе это исправим. Нам действительно важен каждый!» – пояснил решение «Спартак» в рассылке.
- В отдельных источниках появилась информация, что ультрас «Спартака», включая «Фратрию», вскоре объявят о прекращении бойкота, вызванного Fan ID.