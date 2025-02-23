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  • Мостовой прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара»

Мостовой прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии зимних трансферов у «Краснодара».

«Конечно, «Краснодар» не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов. Они поборются за чемпионство, тем более что сейчас идут первыми. У них состав позволяет бороться за трофей в любом случае, только если не будет несколько травм подряд.

Явного фаворита вообще пока нет, все станет ясно после первых пяти туров, наверное», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ.
  • «Локомотиву» в сезоне-2017/18 отсутствие зимних новичков не помешало стать чемпионом.
  • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.

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Источник: «РБ Спорт»

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