Мостовой прокомментировал отсутствие трансферов у «Краснодара»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об отсутствии зимних трансферов у «Краснодара».
«Конечно, «Краснодар» не нужно списывать со счетов из-за отсутствия трансферов. Они поборются за чемпионство, тем более что сейчас идут первыми. У них состав позволяет бороться за трофей в любом случае, только если не будет несколько травм подряд.
Явного фаворита вообще пока нет, все станет ясно после первых пяти туров, наверное», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- «Локомотиву» в сезоне-2017/18 отсутствие зимних новичков не помешало стать чемпионом.
- У «Краснодара» 0 трофеев в истории.