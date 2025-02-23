Товарищеский матч. «Зенит» победил «Локо» (1:0) в закрытом режиме

«Зенит» и «Локомотив» провели закрытый матч на сборе в ОАЭ. Петербуржцы победили благодаря автоголу Сесара Монтеса.

Сезон РПЛ возобновится менее чем через неделю.

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Монтес, 90 (в свои ворота).

«Зенит»: Латышонок, Мантуан, Нино, Эракович, Дркушич, Сантос, Барриос, Глушенков, Мостовой, Соболев, Гонду.

«Локомотив»: Лантратов, Сильянов, Фассон, Монтес, Ненахов, Баринов, Годяев, Батраков, Пиняев, Самошников, Сулейманов.