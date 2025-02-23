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  • Мостовой: «Галицкий раньше кричал про своих воспитанников, а сейчас смотришь на «Краснодар» – один русский играет»

Мостовой: «Галицкий раньше кричал про своих воспитанников, а сейчас смотришь на «Краснодар» – один русский играет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о соотношении россиян и легионеров в РПЛ.

«Уже давно говорю на эту тему. Берешь 4 первые команды из турнирной таблицы: в одной – 15 иностранцев, во второй – 13, в третьей – 14, а в четвертой – 12. А клубы кричат: «Надо своим доверять и воспитывать их». Тогда не говорите про это. Это как в одно время про это Сергей Галицкий кричал: «Все свои воспитанники!». Сейчас смотришь, один русский играет – вратарь.

Я не против этого, просто зачем кричать? Я всегда говорю, что паспорт не играет в футбол. Если футболист сильнее, то он будет выходить на поле, и какая разница, какой он национальности? Но зачем тогда кричать про то, что воспитаем своих, надо доверять?! Смотришь – первые четыре команды наверху идут, потому что у них столько иностранцев», – сказал Мостовой.

  • «Краснодару» накануне исполнилось 17 лет.
  • У «Краснодара» 0 трофеев в истории.
  • Команда лидирует в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (1)
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fakeid
1740259565
когда галицкий это говорил - он ещё не столкнулся с суровой действительностью, что в чемпионате ты высоко не заберёшься, если будешь играть одними воспитанниками.
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